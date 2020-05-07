Кола, , 14:03 — REGNUM Мурманский минздрав проводит служебную проверку по информации в соцсетях о том, что врачам Колы, работающим с «коронавирусными» пациентами, выдали поврежденные защитные костюмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией, проинструктированы и чётко знают, что, обнаружив повреждение костюма, необходимо сообщить в об этом в администрацию, чтобы получить замену. Использование средств индивидуальной защиты с повреждениями категорически запрещено! Проблем с заменой средств индивидуальной защиты не возникает», — подчеркнули в штабе. Как сообщили в региональном Минздраве, в настоящее время в подведомственных медицинских организациях сформирован запас средств индивидуальной защиты, который постоянно пополняется. На Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, в структуру которой входит служба скорой помощи Кольского района, в наличии более 3000 защитных костюмов, в Кольской ЦРБ — порядка 6000 штук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Мурманской области выявлено 2272 случая заражения SARS-CoV-2. 186 человек выздоровели, четверо скончались.