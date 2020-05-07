Астрахань, , 14:03 — REGNUM В Астраханской области 7 мая выявлено 40 новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе подтверждено 629 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На учёте медиков стоят 5154 человека. Под амбулаторным наблюдением находятся 2135 человек, 3304 человек сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 285 человек.

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