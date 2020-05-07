Ставрополь, , 13:56 — REGNUM В субъектах Северо-Кавказского федерального округа растет число жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным федерального оперативного штаба на 7 мая, их общее число составляет 7813 человек (+384 за сутки).

При этом растет и число выздоровевших. В настоящее время излечились от опасного нового вируса 1670 человек, что составляет около 21,4% от общего числа выявленных граждан с коронавирусом.

За минувшие сутки в СКФО выросло также на три человека число умерших от осложнений, вызванных болезнью. Общее количество летальных исходов составило 86.

Больше всего граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Дагестане — 2372, Северной Осетии — 1342, Ингушетии — 1067 и Кабардино-Балкарии — 1008.

Меньше всего носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии — 463. Самая низкая смертность тоже в этой республике — два случая, а также в Кабардино-Балкарии — три.