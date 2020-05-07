Ташкент, , 13:52 — REGNUM Контрабанду 56 телевизоров общей стоимостью 67,2 млн сумов ($6,6 тыс.) пресекли сотрудники государственного таможенного контроля Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники таможенного управления Ферганской области Узбекистана досмотрели автомобиль «Лабо». В кузове автомобиля обнаружены телевизоры, которые завезены в Узбекистан объездными путями из соседнего государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта таможенники в Узбекистане пресекли незаконный вывоз семи экзотических обезьян, в том числе одного белорукого гиббона.

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