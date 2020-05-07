Мадрид, , 13:51 — REGNUM За последние сутки в Испании число жертв пандемии коронавирусной инфекции составило 213 человек. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения королевства сообщает газета El Mundo.

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Отмечается, что число новых выявленных случаев заражения коронавирусом уже третий день подряд превышает показатель 200 человек.

Таким образом на сегодня общее количество пациентов, у которых подтверждён COVID-19, составляет 221 447 человек. При этом число летальных исходов превысило 26 тысяч.

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Так, больше всего выявленных случаев коронавирусной инфекции — в Мадриде (63 870 случаев). Здесь же самое большое число умерших — 8 504 человек. На втором месте по числу пациентов с COVID-19 стоит Каталония (51 190 случаев инфицирования и 5 394 умерших).

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 6 мая, в Испании было зафиксировано 244 летальных исхода. Минимальное число смертей среди пациентов с выявленным коронавирусом за сутки было зафиксировано 3 мая — 164 летальных исхода.

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