Москва, , 13:51 — REGNUM Предложение чешского МИД России восстановить отношения звучит как ультиматум, в котором недвусмысленно читается, что восстановить нормальные отношения с Россией Чехия, конечно, хотела бы, вот только на условиях, которые она будет нам диктовать, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Справедливости ради, отметим, что аргументация чешского МИД о том, что памятник маршалу Коневу является собственностью муниципалитета Праги, и конкретное место его нахождения является внутренним делом даже не столько Чехии, сколько городских властей, имеет основания. Также, как и тема переименования улиц в Праге.

Кстати, интересно, что в Праге давным-давно переименовали станцию метро «Московская», построенную московскими метростроевцами, а в Москве название метро «Пражская» ещё сохраняется. Также в Москве есть улица чешского коммуниста Фучика, казнённого немецкими оккупантами, но почему-то нет улицы чешского философа Яна Гуса, уничтоженного самими чехами за свободомыслие.

Да и при всём уважении к Ярославу Гашеку, стоит отметить, что он не сделал для России ничего, чтобы его имя носила одна из улиц в центре Москвы, а не за МКАД. Но это не так важно, важно то, что внешняя политика этой небольшой центральноевропейской страны уже много лет зависит от Лондона и Вашингтона. Вот именно поэтому, на мой взгляд, дальнейшие отношения России и Чехии не стоит сводить только к инциденту с памятником, который наверняка будет разрешён.

Неприятно удивляет в этой истории другое: у России и Чехии почему-то сохраняется подписанный ещё в 1993 году договор о дружбе, несмотря на то, что Чехия в 2014 году присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза.

Вот вам и «дружба», которая на самом деле, по мнению некоторых официальных лиц Чехии, должна существовать исключительно на условиях Чехии. Этот договор себя изжил, и его необходимо прекратить, точно так же, как прекратили аналогичный договор с Украиной.

В дальнейшем, если прекращение действия договора о дружбе не станет политическим уроком для Чехии, следует, на мой взгляд, переходить к санкциям, в первую очередь, к эмбарго на поставку в Россию произведённых в Чехии автомобилей и пива, а это значимые статьи экспорта для Чехии», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало, глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.

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