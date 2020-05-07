Берлин, , 13:50 — REGNUM В Германии в случае несоблюдения ограничительных мер в июле — августе может произойти вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель руководителя Института Роберта Коха Ларс Шааде.

«Может быть и так, что даже до этого число случаев снова начнёт расти, и мы получим вторую волну, если поведение людей станет более расслабленным», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли вторая волна пандемии начаться в июле или августе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая канцлер Германии Ангела Меркель объявила о мерах по облегчению карантинного режима. Тем не менее она подчеркнула, что в случае необходимости ограничения вернуться.

Ранее глава канцелярии главы правительства ФРГАнгелы Меркель Хельге Бранзаявил, что эпидемия коронавируса продлится как минимум до конца 2020 года.

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