Москва, , 13:42 — REGNUM Мещанский суд Москвы 14 мая проведет предварительное заседание по уголовному делу в отношении генерального директора и акционера АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи Департамента информационных технологий МВД России Александра Александрова, обвиняемых в мошенничестве. Соответствующая информация появилась 7 мая на официальном сайте суда.

Ранее 29 апреля пресс-служба СК РФ сообщила, что следствие в отношении Опанасенко и Александрова. После чего дело передали в суд.

Подсудимым предъявляются обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В 2016 и 2018 годах между МВД России и поставщиком АО «Т-Платформы» по итогам электронных аукционов были заключены два государственных контракта на поставку более 9 тысяч автоматизированных рабочих мест с процессором «Байкал-Т1» на сумму более 357 млн рублей.

По версии следствия, исполнителем государственных контрактов на основании договора с АО «Т-Платформы» являлась ООО «Депо Электроникс», поставлявшее оборудование не соответствует условиям государственных контрактов и имеет существенные недостатки, уменьшающие производительность.

В ведомстве уточнили, что в целях возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество, денежные средства и дорогостоящие автомобили обвиняемых наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей.

Опанасенко известен как основатель фирмы по разработке суперкомпьютерных систем. Изготовленные аппараты получили признание в России и за рубежом, и поставлялись в Германию, Финляндию, Сингапур и США.