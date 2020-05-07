Мурманск, , 13:42 — REGNUM Со стройплощадки в Белокаменке, где коронавирусом заразились около двух тысяч человек, начали вывозить вахтовиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Сегодня ночью 204 вахтовика покинули стройплощадку и чартерным рейсом отправились домой. Отъезд работников компании «Велесстрой» с территории вахтового жилого городка прошёл в полном соответствии с безопасной маршрутизацией. Компания «Велесстрой» взяла на себя все транспортные расходы: организовала автобусы, перелёт из аэропорта Мурманска и дальнейшие трансферы по России до места жительства», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, площадка строительства центра крупнотоннажных морских сооружений — главный очаг распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области. Из 2272 выявленных в регионе случаев заражения 1964 приходятся на стройку в Белокаменке. Накануне оперштаб сообщил, что на объекте выздоровели более 150 человек.