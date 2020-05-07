Абу-Даби, 7 мая 2020, 13:43 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выявили 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 мая сообщает агентство WAM.
По данным журналистов, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 16 240 человек.
От COVID-19 за прошедшие сутки в ОАЭ скончались восемь человек, общее число смертей за весь период эпидемии достигло 165 человек.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор выявленных случаев коронавируса превысило 3 млн 678 тыс. человек.