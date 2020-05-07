Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга официально сообщили о еще четырех летальных исходах от коронавирусной инфекции в больницах города. Две женщины и двое мужчин скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19. Одна из женщин была далека от пенсионного возраста.

«Два пациента, женщина 71 года и мужчина 67 лет, скончались в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина. Мужчина 76 лет скончался в Городской многопрофильной больнице № 2, женщина 48 лет скончалась в Госпитале для ветеранов войн», — сообщает 7 мая комитет по здравоохранению Петербурга.

Умершие пациенты при жизни имели ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких. Однако специальной комиссией основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией, подчеркнули в ведомстве.

Всего с начала пандемии в городе умерло 44 человека.

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