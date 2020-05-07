7 мая 2020 | Время чтения 13 мин

Победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин искренне хочет помочь семьям, которым не хватило одного дня терпения, одного слова «прости», одной общей цели, чтобы выйти из карантина вместе, а не поодиночке. В интервью ИА REGNUM он постарался собрать только практические советы, проверенные «на себе» и «на своих» не только за время карантина, но и за долгую совместную жизнь нескольких поколений семьи.

Светлана Шаповалова, , 14:15 — REGNUM Опубликованное ИА REGNUM интервью с финалистом Общероссийского конкурса «Лидеры России» Олегом Калинским, где он, в частности, дал несколько общих антикризисных советов, вызвало широкий общественный резонанс и желание продолжить обсуждение проблем текущего карантино-кризиса. Многих из нас всё больше раздражают они — наши «соузники» по заточению в квартире. И вот уже появились семейные пары, которые после многих лет совместной жизни вдруг заговорили о разводе.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сегодня «осознанно» подойти к общению друг с другом в обычной семье, когда уже больше месяца, 24 часа в сутки, мы находимся бок о бок с нашей второй половиной, с детьми, со своими родителями, родственниками и общаемся-общаемся-общаемся? Вернее — чаще всего — пытаемся общаться и всё больше раздражаемся…

Более месяца в России продолжаются нерабочие дни. Находясь в этой уникальной ситуации, многие начинают понимать, что мировая эпидемия коронавируса продолжается, а значит, ни 1 июня, ни 1 июля картинная ситуация для многих семей может не закончиться. А может быть, будет ещё хуже? Впрочем, речь не о карантине, нет! Многие опасаются внутренней опустошенности, порой обиды на своих близких, которая может остаться в душе: «Потому что «они» МЕНЯ не услышали, не поняли, не поддержали!».

Что в результате? Директор департамента «Онкология» Группы компаний «Р-Фарм», победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин уверен, среди близких знакомых читателей ИА REGNUM уже есть пары, которые после многих лет совместной жизни вдруг готовы развестись сразу после карантина, а дети, независимо от возраста, готовы бежать из дома, потому что их родители оказались «ужасными людьми». Не исключено, что появились и пожилые люди, которые каждый день переживают и думают, что с нами может произойти «немыслимое», что-то такое, к чему они окажутся не готовы. Своё беспокойство они тоже могут вымещать на своих взрослых вечно занятых детях — да такими словами, которых ранее никогда и не думали произносить.

«Дайте им прочитать это интервью», — советует Вадим Кочкин. Он постарался собрать только практические советы, проверенные «на себе» и «на своих» не только за время карантина, но и за долгую совместную жизнь нескольких поколений семьи.

Победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин © Вадим Кочкин

ИА REGNUM: Вадим Юрьевич, давайте вначале определимся, для какой категории наших сограждан вы будете давать советы?

Вадим Кочкин: Мне нравится одно определение, кого можно считать «взрослым» человеком. Этого возраста мы с вами достигаем, когда не знаем, от кого больше можем ждать сюрпризов: от своих детей или своих родителей. Сегодня я точно в этом «взрослом» возрасте «45+» и приглашаю к обсуждению темы в первую очередь своих ровесников.

Не знаю, как вас, а меня всегда раздражали псевдоспециалисты: «крупные» диетологи, дерматологи с проблемной кожей, бизнес-консультанты (которые не создали ни одной успешной фирмы), специалисты по семейной жизни (у которых нет ни семьи, ни детей). Я больше буду доверять тем, кто уже справился с такой же задачей, как и у меня, кто уже находил выход из подобных ситуаций. Сейчас, когда нервы у многих уже на пределе, нужны именно такие короткие и применимые в реальной жизни советы: как мне избежать разлада или развода в семье, проблем в общении с детьми или с родителями. Так получилось, что мне повезло на правильные примеры:

мои дедушка и бабушка успели отметить золотую свадьбу. Вместе пережили войну, родили и воспитали детей. Мне повезло, потому что вместе со своими родителями мы несколько лет жили с ними в одном доме;

мои родители также прожили друг с другом всю жизнь: годы «застоя», перестройки, тяжелые 90-е. Кризисов хватало тоже. К сожалению, папы уже нет, но с мамой и сестрой мы продолжаем сейчас постоянно общаться. Несмотря на то, что живем в разных городах и странах;

со своей женой я уже отметил 25-летие семейной жизни. Она будет являться гарантом того, что всё написанное здесь — правда. И у нас есть сын-студент, который весь этот карантин провел с нами в 2-комнатной квартире. Мы честно продолжаем соблюдать все ограничения карантина. И за этот месяц у нас не было ни одной серьезной ссоры.

Поймите правильно, я не стараюсь похвалиться или учить. Размолвки, и серьезные, были во всех наших трех семьях и семьях моих знакомых. Это абсолютно нормально, на мой взгляд. Сейчас считаю важным сказать о том, что нас спасало именно во время кризисов, почему у нас получалось собраться и решить все эти проблемы вместе, убрав личные разногласия на второй и третий план. И мне искренне хочется помочь семьям, которым не хватило одного дня терпения, одного слова «прости», одной общей цели, чтобы выйти из карантина вместе, а не поодиночке.

ИА REGNUM: Те, кто прочёл ваше первое интервью «45+ Что делать? Заметки на карантине», помнят, что «3» — ваша любимая цифра. Применительно к советам по сохранению отношений вы тоже будете руководствоваться ею?

Вадим Кочкин: Разумеется. Потому что цифра «3» всегда дает возможность реального выбора. Когда мы рассматриваем только две альтернативы, есть риск выбора между плохим и очень плохим. Если вариантов больше, фокус размывается. Больше риск принятий неправильного решения. Поэтому давайте рассмотрим три варианта «Семьи» и в каждом варианте разберем минимум по три примера, которые могут читателям ИА REGNUM помочь уже сегодня.

Первый — классический вариант. Давайте назовем «малой семьей». Муж, жена, дети в одной квартире или доме, или на даче. Через две недели сложности будут примерно у всех одинаковые, независимо от площади квартиры, дома или дачного участка.

Второй вариант — «большая семья» — это я и мои родственники: мама, папа, бабушки, дедушки, братья и сестры, племянники и т. д. … Живут, скорее всего, отдельно от вас, но отношения поддерживать надо. Всё-таки «семья». И чаще всего мы здесь переживаем за наших взрослых родителей.

И третий вариант — возвращение одного старого понятия семьи — это «семья-фирма». Помните, раньше часто говорили, что мы на работе «одна большая семья». Потом это забылось, так как слишком часто за последние годы мы меняли «семьи-фирмы» и не дорожили этим. Времена изменились. Вернее, вернулись, но с новым прочтением.

ИА REGNUM: С каким?

Вадим Кочкин: Предлагаю читателям выбрать тот вариант, который им ближе сегодня, А теперь обсудим возможные варианты. Если вы что-то читали или делали ранее из предложенных вариантов, отлично! Вы получите еще одно подтверждение, что система работает. Пожалуйста, постарайтесь понять ключевую идею материала: текущий экономический кризис можно будет пройти не одному, а только семьей. Не торопитесь отправиться в плавание в одиночку. Лучше сохраните свою семью, улучшите взаимоотношения с другими «семьями». Одна из трех «семей» у вас уже точно есть на сегодня. Давайте посмотрим, что для этого можно сделать.

ИА REGNUM: К примеру, если речь идёт о «малой семье», какими могут быть действия?

Вадим Кочкин: Я почти 10 лет работал из дома на так называемом home-office, а у жены в это время была постоянная «обычная» оплачиваемая работа, и она зарабатывала периодически больше меня. Потом были времена, когда супруга занималась воспитанием сына и его учебой в школе, а сама не работала. Вопрос бюджета был полностью на мне. Последние годы мы работаем оба, и сейчас втроем вместе с сыном сидим на карантине в «двушке». Повторюсь, без серьезных ссор. Что можно для этого попробовать сделать?

У нас сейчас каждый в семье отвечает за один определенный ключевой для него «участок», если так можно сказать. И у каждого есть запасной вариант. Всего по две ключевых задачи. Уже просто распределить. В целом наша ситуация стандартная:

Я зарабатываю . Мои доходы — основа бюджета семьи. Повторюсь, так было не всегда. Но сегодня для нас это выгодно. Моя запасная активность — я люблю мыть посуду и убираться дома. Вот так вот странно для кого-то. Но почему? Билл Гейтс тоже любит мыть посуду, потому что в этот момент он продумывает различные новые идеи. Так пишет его биограф. Не вижу смысла ему не верить. Если я не захочу сам, то меня никто дома не привлечет к другим направлениям.

. Мои доходы — основа бюджета семьи. Повторюсь, так было не всегда. Но сегодня для нас это выгодно. Моя запасная активность — я люблю мыть посуду и убираться дома. Вот так вот странно для кого-то. Но почему? Билл Гейтс тоже любит мыть посуду, потому что в этот момент он продумывает различные новые идеи. Так пишет его биограф. Не вижу смысла ему не верить. Если я не захочу сам, то меня никто дома не привлечет к другим направлениям. Жена копит и тратит . Управляет всеми нашими текущими платежами. Это ее роль уже долгий период времени. А «коней на переправе, как известно, не меняют». И на ней готовка пищи и общий порядок в доме. Стандартно. Главное, что это был ее выбор, и мы его проговорили в начале карантина. В некоторых наших знакомых семьях за быт, наоборот, отвечает муж. И для них это тоже стандарт.

. Управляет всеми нашими текущими платежами. Это ее роль уже долгий период времени. А «коней на переправе, как известно, не меняют». И на ней готовка пищи и общий порядок в доме. Стандартно. Главное, что это был ее выбор, и мы его проговорили в начале карантина. В некоторых наших знакомых семьях за быт, наоборот, отвечает муж. И для них это тоже стандарт. Сын отвечает за технические вопросы по квартире. Чтобы интернет всегда «летал», чтобы не было проблем с работой всех планшетов и компьютеров, за подключение всех наших вебинаров и телеконференций, которых сейчас идет по несколько штук в день. Вторая его задача — написать и сдать диплом за карантин. Почти уже справился.

ИА REGNUM: Есть же и другие задачи?

Вадим Кочкин: Если появляются другие короткие задачи, решаем вместе. В целом количество задач, которые нам нужно решить, стало заметно меньше, чем до карантина. Это помогает серьезно снять напряжение в общении. Что делать, если никто не хочет на себя взять какую-то роль на карантине?

Чаще всего это регулярная готовка еды. Закажите доставку и снимите этот вопрос на всё время. Это будет ваш совместный выбор. Нет желания возиться с посудой, пусть будет запас одноразовой и т. д. Важный момент, не пытайтесь повесить нелюбимое занятие или работу на партнера. Если он тоже не хочет это делать, ищите альтернативу. Она всегда есть. Пусть это будет игрой. Напряжение также спадет.

ИА REGNUM: Немаловажная проблема — личное пространство…

Вадим Кочкин: Разумеется, когда быт в целом налажен, появляется следующая сложность: надо как-то поделить «рабочие» места в квартире. И места всегда мало, даже если у вас дом или дача. Вариантов решения задачи в интернете масса. Могу предложить свой вариант для «двушки».

Мы отдали сыну спальню и теперь это только его «студенческая аудитория». Мы туда практически не заходим уже месяц. Серьезно. До карантина это было наша территория.

и теперь это только его «студенческая аудитория». Мы туда практически не заходим уже месяц. Серьезно. До карантина это было наша территория. У жены зал . Она нас иногда пускает с сыном посмотреть всем вместе какой-нибудь фильм, который он выбирает по нашим общим запросам.

. Она нас иногда пускает с сыном посмотреть всем вместе какой-нибудь фильм, который он выбирает по нашим общим запросам. У меня самое хорошее, на мой взгляд, место — это кухня. По работе я часто могу засиживаться по полночи и позже. А так у меня есть гарантия, что три раза меня «выгонят» с кухни на время готовки и три раза в день у меня будет время отойти от ноута и сделать перерыв в работе.

Важно, чтобы это место было действительно закреплено постоянно и все были согласны. Не можете согласиться, хоть жребий тяните. Поделить «углы» в каждой комнате или делать малые «зоны» в доме и на даче не поможет. Нам нужна «своя» значимая территория. Мы и наши друзья проверили множество вариантов. Последний работает лучше всего.

ИА REGNUM: Что ещё для душевного семейного спокойствия важно не упустить?

Вадим Кочкин: Еще один странный на первый взгляд совет — ограничьте личное общение. Сейчас многим уже тяжело общаться друг с другом дома. Разучились говорить на «семейные» темы. Это проблема долгих рабочих дней или командировок до карантина, а также соцсетей. Обычно мы общались с близкими час утром и два-три часа вечером. Не поверите, но это возможно делать и в условиях карантина даже в «двушке» или «однушке».

ИА REGNUM: Каким образом?

Вадим Кочкин: Самое простое — это не менять свой распорядок дня или приблизить его к своему физиологическому статусу. Мы с сыном типичные «совы», жена — «жаворонок». Поэтому у нас, например, получается вместе только пообедать. И мы не стремимся все приемы пищи делать совместно. Часть нашего общения проходит вообще через мессенджеры. Не смейтесь, но это тоже помогает.

Мы так делали раньше, до карантина. И решили не отказываться и сейчас. То есть даже дома мы стремимся объем нашего «живого» общения сделать ненамного больше, чем в феврале или марте. Поэтому шансов быть недовольными друг другом также практически не остается. Мы себе смогли объяснить, что мы не в карантине, а на работе, но сидим дома. Такой семейный самообман, но он работает. Поэтому сейчас субботы и воскресенья для нас остались нашими «обычными» субботами и воскресеньями, только мы проводим их дома, а не на улице. Мы также ничего КАРДИНАЛЬНО не поменяли в общении и привычках. В этом основной наш «секрет».

Если этого не принять, вы столкнетесь с другой ситуацией. Это будет выглядеть как желание начать делать зарядку или бросить курить «с понедельника». Резкие перемены ни к чему хорошему в кризис не приводят. Вы будете недовольны собой, но всю критику направите или на детей, или на свою вторую половинку. Постарайтесь понять, что они не стали хуже, чем были месяц назад. Это те же самые люди, которыми вы дорожили и дорожите! Попробуйте применить эти советы на практике сразу после прочтения. А когда вы сделаете наладку отношений в «малой семье», можно будет переходить к «большой». Если читатели ИА REGNUM заинтересуются, могу поделиться собственным опытом.

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