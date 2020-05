Москва, , 13:38 — REGNUM Очевидно, что моделирование американского издания последствий термоядерного удара по Москве — это новый заказной штришок в информационном поле мало кому известного издания We Are The Mighty, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя публикацию американского издания.

«Что же стоит за такими публикациями? Конечно же, скрытая ненависть к России и одновременно нагнетание негатива в наш адрес.

Очень жаль, что происходит это именно в высококлассной по уровню этики и корпоративному управлению американской медийной индустрии.

Уже почти три года ряд профильных и узкотематических профессиональных изданий США позволяют себе выражать запредельные и неэтические мысли в адрес крупных мировых держав.

Чаще всего в коротком списке таких стран — как бы теоретических и виртуальных врагов и оппонентов США — всегда находится Россия

Совсем не случайно, что новость опубликована в канун 75-летия победы над фашистами. Вряд ли американские СМИ захотят провести разбор своих реальных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, в других уголках мира, включая Югославию, Афганистан и Ливию.

О реальных «подвигах» наших заокеанских партнеров стоит как раз вспомнить свободолюбивым СМИ США», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США рассчитали последствия удара термоядерной бомбы по Москве.

