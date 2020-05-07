Москва, , 13:28 — REGNUM Известный российский певец Денис Майданов пригласил всех российских граждан к исполнению 9 мая после Минуты Молчания у окна или на балконе своего дома песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Соответствующее видео размещено на в официальной группе певца в социальной сети «ВКонтакте».

Также на видео певец исполняет указанную песню.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнить песню «День спеть дома песню «День Победы» 9 мая после Минуты Молчания также призвали певец Марк Тишман, актриса Марина Берсеневаи ведущий телеканала «Че»Юрий Сидоренко.