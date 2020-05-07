Москва, , 13:29 — REGNUM Российские следователи установили возможную причастность двух полковников ВСУ к обстрелам территории ДНР, в ходе которых погиб один человек, а четверо получили ранение, сообщила 7 мая пресс-служба Следственного комитета России.

«Следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям командиров 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины полковника Алексея Майстренко и 28-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины полковника Максима Марченко», — сказано в сообщении.

По информации следователей, Марченко мог находиться в числе лиц, обстрелявших территорию ДНР 1 мая 2020 года из стрелкового оружия посёлок Спартак. В результате обстрела получила смертельные ранения женщина 1958 года.

Марченко мог участвовать в обстреле посёлка Александровка Петровского района Донецка. Боевики ВСУ применили автоматическую пушку машины БМП калибра 30 мм.

«Это привело к ранению троих детей — девочек 2010 и 2013 годов рождения, а также мирного жителя 1965 года рождения», — напомнили в СК РФ.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 124 единицы боеприпасов, повредив дом в посёлке шахты «Трудовская».

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