Москва, 7 мая 2020, 13:29 — REGNUM Российские следователи установили возможную причастность двух полковников ВСУ к обстрелам территории ДНР, в ходе которых погиб один человек, а четверо получили ранение, сообщила 7 мая пресс-служба Следственного комитета России.
По информации следователей, Марченко мог находиться в числе лиц, обстрелявших территорию ДНР 1 мая 2020 года из стрелкового оружия посёлок Спартак. В результате обстрела получила смертельные ранения женщина 1958 года.
Марченко мог участвовать в обстреле посёлка Александровка Петровского района Донецка. Боевики ВСУ применили автоматическую пушку машины БМП калибра 30 мм.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 124 единицы боеприпасов, повредив дом в посёлке шахты «Трудовская».
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