Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 7 мая, осмотрел первый в городе амбулаторно-поликлинический пункт для предварительной сортировки лиц с коронавирусной инфекцией.

Пункт создан усилиями частного Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) и находится на севере города, на улице Есенина, д. 3. Он начнет принимать пациентов 8 мая.

«Это прекрасный пример того, как частные медицинские учреждения вносят свой вклад в общее дело — лечение заболевших коронавирусом», — сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба Смольного.

В амбулаторно-поликлиническом пункте установлено сразу три компьютерных томографа, в том числе один новейший, с высокой производительностью. Для защиты персонала оборудован санпропускник, персонал обеспечен средствами защиты.

На сегодня в Петербурге создано уже четыре сортировочных центра. Они особенно важны на этапе принятия решения о госпитализации пациента или амбулаторном лечении, позволяя значительно сократить очередь автомобилей скорой помощи в стационары и разгрузить приемные покои больниц.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 6190 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека.

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