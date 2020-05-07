Стокгольм, , 13:27 — REGNUM Пандемия коронавируса приведет не только к прямым страданиям и смертям, но также создает предпосылки для «расизма и антисемитизма». Такое опасение озвучил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, который призывал общественность быть критически настроенной по отношению к любой информации о коронавирусе и нарастающем потоке лжи вокруг теории заговоров. Об этом 7 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

В октябре этого года в шведском Мальмё, расположенном на юге страны, должна была состояться конференция по проблемам Холокосту. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции она, как и многие другие мероприятия, была отложена до 2021 года.

Однако уже сейчас премьер-министр Стефан Лёвен предупредил, что коронавирус создаст почву для распространения расистских и антисемитских «конспирологических теорий».

«Пандемия коронавируса также привела к «инфодемии», смесь потока ложной и правдивой информации, иногда предназначенной для нанесения ущерба и раскола людей и групп. Мы видим примеры теорий заговора, расизма и антисемитизма, когда различные лица и группы обвиняются в умышленном распространении вируса», — написал премьер-министр Швеции Лёвен в своем посте на Facebook.