Нью-Йорк, США, , 13:22 — REGNUM Исследование, проведенное чиновниками штата Нью-Йорк, показывает, что подавляющее большинство пациентов с COVID-19 являются пенсионерами или безработными, сообщает The New York Times.

Более 4 из 5 пациентов, которые лечатся от COVID-19 в нью-йоркских больницах, не работают из-за выхода на пенсию или по причине отсутствия работы, и не работали на момент заражения. Из них 37% пенсионеры и 46% безработные. Среди пациентов с COVID-19 в больницах города работающих — только 17%.

Официальные лица, включая губернатора Эндрю Куомо, были удивлены этими данными. Ожидалось, что среди выявленных носителей коронавируса окажутся большей частью люди, которые во время карантина вынуждены работать, например медики и сотрудники компаний с непрерывным циклом производства. Оказалось с точностью до наоборот.

Более того: только 3% пациентов, у которых коронавирус был выявлен в последние несколько дней, пользовались общественным транспортом.