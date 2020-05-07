Москва, , 13:11 — REGNUM Волонтёрское движение именно сейчас, в период пандемии коронавируса, показало себя не только с лучшей стороны, но даже подставило надежное плечо там, где государство бы не справилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева.

«Прежде всего, это всё, что связано с помощью пожилым и маломобильным гражданам с точки зрения доставки продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, помощи в оформлении каких-либо документов.

Впервые, как мне кажется, в ряде ведомственных нормативных документов предусматривается обязательное взаимодействие государственных структур с ОНФ и волонтерами России.

Например, это приказ ФСС (Фонд социального страхования) от 13 апреля по поводу помощи в получении ТСР (технические средства реабилитации) для людей с инвалидностью. Или в рекомендациях четырёх «социальных» министерств в регионах, где указана желательность взаимодействия при работе ПНИ и ДДИ (психоневрологических и детских дошкольных интернатов) с волонтёрами и НКО. Правда, в случае с интернатами — это больше специальные НКО, нежели волонтеры.

Думаю, что после пандемии, с которой, надеюсь, скоро справимся, отношение к волонтёрскому движению сильно изменится. Не только у рядовых граждан, они изначально относились к волонтерам с доверием, сколько у чиновников.

Участие волонтеров в нашей стране в организации помощи нуждающимся категориям граждан масштабно и беспрецедентно для нашей страны. Мне кажется, что и на фоне европейских стран российское добровольческое движение в период пандемии выглядит очень внушительно.

После встречи президента РФ Владимира Путина с волонтерам предложено шесть мер поддержки для НКО. Так что волонтерам, а также в целом некоммерческим организациям теперь станет попроще», — высказала свое мнение Екатерина Курбангалеева.

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