Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве до 1 июля не будет планового отключения горячей воды. Об этом сообщил 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 24».

«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить», — сказал мэр отвечая на вопрос телезрительницы.

Он пояснил, что решение обусловлено режимом самоизоляции, по которому люди проводят время в своих квартирах.

«Новые дома, где хорошие системы, могут вообще не делать опрессовку, отключения. Оставим для этих работ только дома, которые находятся не в очень хорошем состоянии и требуют повышенного внимания», — сказал он.