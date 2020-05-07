Великий Новгород, , 13:02 — REGNUM В Новгородской области за минувшие сутки положительные тесты на наличие коронавирусной инфекции были получены еще у 21 человека. Общее количество заразившихся коронавирусом, таким образом, достигло 438 человек, сообщили 7 мая в областном оперативном штабе.

Количество выздоровевших пациентов за 6 мая увеличилось на два человека и достигло, в общей сложности, 58 случаев. Число летальных исходов не возросло и составляет шесть случаев.

За сутки в Новгородской области провели 736 тестов на коронавирус, их общее количество составляет 14 702 теста.

Под медицинским наблюдением находится 1088 человек.

Как сообщалось, большинство заразившихся в Новгородской области — жители областного центра.

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