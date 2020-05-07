Москва, , 12:53 — REGNUM В Москве увечилось число жертв заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, среди медицинских работников. Так, спасти не удалось жизнь главного врача городской поликлиники № 180 Юлий Сергеевой. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения российской столицы.

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Уточняется, что Сергеева умерла утром 7 мая в городской клинической больнице № 52.

«С первого дня болезни врачи боролись за жизнь Юлии Борисовны. Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО», — добавили в департаменте.

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Однако, несмотря на все принятые меры, справиться с болезнью не удалось.

Юлия Сергеева проработала медиков более 30 лет, с 2016 года она занимала должность главного врача городской поликлиники № 180.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в России врачи опубликовали список медицинских работников, которые погибли за время пандемии коронавируса. Всего в «Списке памяти» значилось 28 имен. Среди них есть врачи, медицинские сестры, санитарки, лаборанты и другой медицинский персонал. Также в список включены три медика из Белоруссии.