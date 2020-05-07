Минск, , 12:53 — REGNUM

Власти Белоруссии поставили предел попыткам указать им на то, что их подход к проблеме новой коронавирусной инфекции неверен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 мая, комментируя сообщения о лишении белорусской аккредитации съемочной группы Первого канала.

Как сообщалось ранее, решение о лишении аккредитации было принято после выхода в эфир репортажа, в котором говорилось о росте количества заражённых коронавирусом из-за отсутствия ограничительных мер. По мнению белорусских властей, представленная информация не соответствует действительности. Позже журналиста Алексея Кручинина выслали из Белоруссии.

«Я посмотрел репортаж Первого канала из Белоруссии, с кладбища в населённом пункте Столбцы, и мне он крайне не понравился. Подлый репортаж.

Представьте себе, что вот так белорусские журналисты топтались бы на наших кладбищах и собирали бы гневные упрёки родственников похороненных людей, умерших в результате COVID-19 или от тех или иных осложнений, в адрес властей? Представляете, сколько таких упрёков они бы набрали и как могли использовать? Но они этого не делают. Если бы делали, наши давно бы крик по этому поводу подняли.

У журналистов должна быть профессиональная этика, и она должна работать всегда — даже когда они выполняют чей-то заказ.

Выслав корреспондента Первого канала из страны и лишив аккредитации всю съемочную группу этого телеканала, Минск ясно поставил предел попыткам указать ему на то, что его подход к проблеме новой коронавирусной инфекции неверен. Эту передачу я однозначно оцениваю как политически мотивированную, сделанную явно с недружественными целями.