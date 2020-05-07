Москва, , 12:50 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил главе Минобрнауки Валерию Фалькову уменьшить стоимость обучения для студентов-платников, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая.

Соответствующее обращение направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

«В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения. Поскольку все мы столкнулись с эпидемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией, студенты стали слушать лекции дистанционно, но вузы при этом стоимость обучения не изменили», — отметил Миронов.

В этой связи предлагается провести перерасчет оплаты второго семестра и уменьшить стоимость обучения.