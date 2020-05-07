Аланья, Турция, , 12:44 — REGNUM Акция «Сад памяти», в ходе которой её участники сажают деревья к 75-летию победы СССР над нацизмом, продолжается на территории Турции. Об этом 7 мая сообщает интернет-издание ridus.ru.

По данным источника, в турецкой Аланье Даниель и Мишель Узунай посадили дерево, которое посвящено их прадеду, участнику Великой Отечественной войны Мироненко Павлу Виссарионовичу.

Ещё один куст сирени посадил Тезжан Тунахан в честь своего прадеда, героя-краснофлотца Шуляка Ростислава Павловича.

Кроме этого, Бора Челик, посадил сирень в честь своего прадеда, участника Великой Отечественной войны Береснева Алексея Никоноровича, который воевал на Западном Ленинградском фронте.

Также в память о своих прадедушке и прабабушке Бочкареве Александре Никифоровиче и Бочкаревой Екатерине Ивановне посадил сирень Эмиль Озхеким. Его прадедушка и прабабушка были героями труда, тружениками тыла, которые работали на Казанском авиамоторном заводе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянская музыкальная группа левой направленности Banda Bassotti, играющая в стиле ска-панк, записала к 9 мая видео, на котором её участники исполняют известную песню «Катюша» советского композитора Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского, а также положенный на эту же музыку гимн итальянских партизан времён Второй мировой войны.