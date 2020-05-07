Воронеж, , 12:37 — REGNUM Льготные лекарства пожилым воронежцам, нуждающимся в них, доставляют активисты ОНФ в рамках акции #МыВместе, об этом сообщили в Воронежском региональном штабе ОНФ.

Сегодня волонтёры взаимодействуют с тремя поликлиниками Воронежа — №№ 1, 3, 16. Волонтёры получают от поликлиник контакты пациентов и рецепты в электронном виде, приобретают необходимые лекарства в аптеках и доставляют их пожилым и маломобильным пациентам, находящимся дома на самоизоляции. На данный момент уже исполнено более 300 заявок.

Первой поликлиникой, которая обратилась к волонтёрам за помощью в доставке льготных лекарств, стала поликлиника №16 ещё в начале апреля. Руководство поликлиники узнало. Что волонтёры доставляют продовольствие пенсионерам, и попросило взять на себя доставку самоизолированным одиноким пенсионерам льготных лекарств. В конце апреля к проект подключились ещё три поликлиники, №№ 1 и 3, правительство Воронежской области выделило региональному волонтерскому штабу несколько служебных автомобилей, которые задействованы в доставке льготных медикаментов.

«Конечно же, мы тут же подключились к выполнению новой для нас задачи. Тем более, речь шла о пожилых людях, у которых в Воронеже нет родственников. А зачастую в силу преклонного возраста им крайне тяжело доехать до поликлиники, потом до аптеки, которая работает в системе льготного лекарственного обеспечения. Да и опасно это. Ведь пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусной инфекции, они должны оставаться дома, пока пандемия не минует», — рассказала участница акции #МыВместе, региональный координатор «Молодежки ОНФ» в Воронежской области Светлана Мишанова.

«Разница между продуктовыми и рецептурными заявками, в общем-то, невелика. В первом случае идем в магазин, а во втором — в аптеку. А вот достучаться до заявителей, когда ты уже на месте, порой весьма непросто. Звонить приходится по пять-шесть раз. В силу преклонного возраста многие наши подопечные не слышат телефонного звонка или звонка в дверь. Терпеливо ждем. Ведь человек рассчитывает на лекарство. И мы обязаны привезти его день в день», — рассказал волонтер Иван Любавский.

Перед Первомаем к пилотному проекту подключились еще две воронежские поликлиники — № 1 и № 3, не исключено, что к проекту подключатся и другие воронежские поликлиники.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в круглосуточном режиме без выходных, обратить можно на телефон горячей линии 8 (800)200−34−11. Организаторы акции — ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане.