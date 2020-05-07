Москва, , 12:36 — REGNUM Статистике по числу заражённых в Нью-Йорке не стоит доверять, сообщил 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается Нью-Йорка — международная статистика, на которую все ссылаются… Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Тем более, международная статистика. Ну кто знает, сколько реально больных в Нью-Йорке? По оценке большинства экспертов, в Нью-Йорке уже достигнут объём заражений, равный 50−60% всего населения Нью-Йорка. Это около 4−5 млн человек», — сказал он.

По его словам, официальная статистика Нью-Йорка, судя по документам, фиксирует только тех, кто находится в тяжёлом состоянии.

«Поэтому это вообще несопоставимые цифры и оперировать ими невозможно», — уверен мэр Москвы.