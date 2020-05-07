Москва, , 12:36 — REGNUM Для ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Парад у дома ветерана» устраивают персональные концертные программы с участием военных артистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии персонально поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны со всей России. В числе первых поздравили ветеранов правопорядка, проживающих в ЗАТО Лесной (Свердловская область) — Вагапа Гаплахатовича Балтаева, Михаила Степановича Лаврина и Артура Алексеевича Бородина. Перед домами фронтовиков прошли торжественным маршем и исполнили мелодии военных лет.

В Москве для ветеранов организовали выступления концертных групп Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии. Росгвардейцы поздравили полковников в отставке Андросенко Германа Михайловича, Петрунина Михаила Сидоровича, Афонского Сергея Николаевича, Борисова Василия Федоровича, Мухина Юрия Сергеевича, Добычина Михаила Ивановича и Горбова Михаила Васильевича.