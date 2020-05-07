Москва, , 12:36 — REGNUM В Госдуме прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом из-за открытия строек и предприятий в рамках поэтапного выхода из самоизоляции.

«Дав работу им, мы обезопасим себя, с точки зрения криминала. Однако, продолжив кучковаться не только по десять человек в одной съёмной комнате, но и теперь на вновь разрешенной работе, они пойдут после неё в магазины, метро и аптеки. И давайте посмотрим на цифры инфицированных буквально через неделю-две», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он видит явное противоречие решения мэра Москвы Сергея Собянина проводимому им же курсу на продолжение жесткой самоизоляции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запуск с 12 мая работы строек и многих промышленных предприятий в Москве поможет решить проблему возможного роста уличной преступности.

Одновременно принято решение о введении масочного и перчаточного режима в общественном транспорте столицы, прежде всего, в метро.

Однако маски в подземке пока что можно купить только в вендинговых автоматах на 23 станциях метрополитена. Всего в Москве 331 станция.