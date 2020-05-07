Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Нефтедобывающая компания «Фронтера» из США, занимающаяся разведкой и разработкой нефти и газа в Грузии, политизирует коммерческий спор с грузинскими компаниями. Данное заявление разместила 7 мая пресс-служба Корпорации нефти и газа Грузии (GOGC) на официальном сайте.

«Публичные заявления корпорации Frontera Resources Georgia, направленные на искажение результатов арбитражного разбирательства, стали более частыми после вынесения окончательного решения арбитражного суда по спору с Корпорацией нефти и газа и Государственным агентством нефти и газа, а также после подачи уведомления о прекращении контракта», — говорится в заявлении.

В GOGC считают, что «Фронтера» политизирует коммерческий спор и оказывает «недобросовестное давление» на грузинскую сторону. Также в Корпорации нефти и газа Грузии сообщили, что в американской компании отказались опубликовать результаты арбитража.

Напомним, решение о споре между грузинской стороной и «Фронтера» арбитражный суд вынес 30 апреля. В GOGC заявили, что разрывают с американцами контракт, так как суд признал нарушения со стороны иностранной компании. После этого от «Фронтеры» было опубликовано заявление, где выражалось удовлетворение решением арбитража, а власти Грузии обвинялись в распространении ложной информации.

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