Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Массовые нарушения режима самоизоляции — следствие непривычности ситуации и вызванной этой непривычностью дезориентации, необходимо вести просветительскую работу, давать более четкие инструкции и жестче контролировать их выполнение, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 7 мая, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
Чёткие инструкции и жёсткий контроль: о борьбе с нарушениями самоизоляции
«То, что множество людей нарушают правила самоизоляции — следствие непонимания ситуации. У людей возникает тревога, вызванная неопределенностью, ведь они впервые столкнулись с подобным явлением. А жить в неопределенности очень трудно.
В условиях такой тревоги могут срабатывать те или иные защитные реакции: либо отрицание, либо паника. И та, и другая реакции мешают адаптации, приводят к быстрому истощению ресурсов. При первом сценарии человек отрицает опасность, чтобы снизить эмоциональное, а также физическое напряжение. Отсюда — нарушения самоизоляции, рискованное поведение.
«Объяснения» при этом могут быть разными. Некоторые полагают, что если никто из их знакомых не болеет, то и опасность, значит, не так уж велика. Если они провели весь день на улице и не заболели — аналогично. Вируса ведь не видно, а настоящая драма разворачивается уже в реанимации. Некоторые руководствуются представлением о собственное неуязвимости — я здоров и молод, со мной ничего не будет. Есть «эзотерический» подход — если я будут думать о хорошем, ничего плохого не случится. Есть люди, которые впадают в браваду — я, мол, не подчинюсь требованиям правительственного заговора.
Чтобы бороться со всем этим, нужно, прежде всего, просвещение. Нужно напоминать, что опасность реальна. Нужно давать людям более четкие инструкции — к примеру, как вести себя в магазине, ‑ и более жестко контролировать их выполнение. Люди ведь хотят быть здоровыми, но они дезориентированы новой и непривычной ситуацией. Им надо понимать, с какой опасностью они имеют дело и какие новые стереотипы поведения им нужно выработать. Чем более четкими будут инструкции и контроль за их соблюдением, тем меньше будет нарушений«, — отметил Дмитрий Ковпак.
Все проходит, пройдет и эпидемия коронавируса. Но пока Россия в основном на самоизоляции. Это сложное время и переживают его по-разному. Кто-то увеличил физическую активность, делает упражнения или танцует под музыку. Кто-то решил заняться творчеством, рисует картины или пишет стихи. Кто-то продолжает выполнять свои повседневные обязанности, чтобы оставаться в реальности. А в целом российское общество показывает, что оно способно справиться с проблемами, вызываемыми вынужденным пребыванием дома.