Москва, , 12:31 — REGNUM Массовые нарушения режима самоизоляции — следствие непривычности ситуации и вызванной этой непривычностью дезориентации, необходимо вести просветительскую работу, давать более четкие инструкции и жестче контролировать их выполнение, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 7 мая, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак.

« То, что множество людей нарушают правила самоизоляции — следствие непонимания ситуации. У людей возникает тревога, вызванная неопределенностью, ведь они впервые столкнулись с подобным явлением. А жить в неопределенности очень трудно.

В условиях такой тревоги могут срабатывать те или иные защитные реакции: либо отрицание, либо паника. И та, и другая реакции мешают адаптации, приводят к быстрому истощению ресурсов. При первом сценарии человек отрицает опасность, чтобы снизить эмоциональное, а также физическое напряжение. Отсюда — нарушения самоизоляции, рискованное поведение.

«Объяснения» при этом могут быть разными. Некоторые полагают, что если никто из их знакомых не болеет, то и опасность, значит, не так уж велика. Если они провели весь день на улице и не заболели — аналогично. Вируса ведь не видно, а настоящая драма разворачивается уже в реанимации. Некоторые руководствуются представлением о собственное неуязвимости — я здоров и молод, со мной ничего не будет. Есть «эзотерический» подход — если я будут думать о хорошем, ничего плохого не случится. Есть люди, которые впадают в браваду — я, мол, не подчинюсь требованиям правительственного заговора.