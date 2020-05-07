Казань, , 12:35 — REGNUM В Казани сотрудники Росгвардии и МВД 6 мая в вечернее время провели масштабные рейды по выявлению нарушителей самоизоляции.

К административной ответственности привлекли 270 человек, которые не смогли предоставить разрешительные документы (справки и СМС-коды). Еще на 70 граждан — нарушителей составили протоколы за пребывание в магазинах и транспорте без индивидуальных средств защиты, сообщает Татар-информ. Правоохранители проверили парки «Континент», «Крылья Советов», парк имени Горького, а также площадку возле Чаши и территорию возле озера Лебяжье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией ограничительные мероприятия будут продолжены.

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