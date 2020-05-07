Рим, , 12:26 — REGNUM Итальянская музыкальная группа левой направленности Banda Bassotti, играющая в стиле ска-панк, записала к 9 мая видео, на котором её участники исполняют известную песню «Катюша» советского композитора Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского, а также положенный на эту же музыку гимн итальянских партизан времён Второй мировой войны. Видео с песней размещено на канале музыкального коллектива на популярном видеохостинге Youtube.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее артисты, участвующие в акции «Мечты победителей» в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», исполнили желание 81-летней жительницы Татарии, являющейся «ребёнком войны», о концерте под её окнами.