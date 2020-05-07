Москва, , 12:22 — REGNUM Высокие показатели выявленных заражённых коронавирусом жителей Москвы — огромный плюс. Об этом 7 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это не количество заражённых, это количество выявленных больных. То, что мы их выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реальных больных в городе больше. По скрининговым исследованиям, их в районе — 2−2,5% от всего населения Москвы. В пересчёте на цифры это около 300 тысяч», — сказал он.

По словам мэра, задача властей — «максимально выявить этих людей».