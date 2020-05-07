Курск, , 12:18 — REGNUM В Курской области 7 мая выявлено 68 новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 1197 носителей вируса.

Из 68 новых положительных тестов 39 подтверждены у женщин и 29 — у мужчин. Положительные тесты выявлены у семи детей в возрасте до десяти лет, у двух детей от 11 до 17 лет, у пяти человек в возрасте от 18 до 29 лет, 38 человек от 30 до 60 лет и у 16 человек старше 60 лет.

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