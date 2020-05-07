Москва, , 13:14 — REGNUM Информационные вбросы и оскорбительные стереотипы против Дня Победы формируются на Западе. Об это 7 мая заявил автор соответствующего исследования, российский предприниматель в сфере информационных технологий, ИИ и разработки программного обеспечения Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сформированные на Западе эти элементы впоследствии импортируются в российский сегмент социальных сетей. Причём для этих целей используются в то числе враждебно настроенные к России украинцы.

«Импорт этой повестки говорит о том, что многие сообщения, «мемы» и выдумки о роли России во Второй мировой войне придумано на Западе и экспортировано к нам. Происходит укоренение темы в умах российских пользователей. Концентрация возрастает. Идет непрерывная накачка и конечно она приобретает политические формы», — сказал Ашманов.

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