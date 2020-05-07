Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге на базе Городского онкодиспансера создадут специализированное отделение для онкологических пациентов, у которых был получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В настоящий момент вопрос о создании специализированного отделения прорабатывается в комитете. Предполагается, что оно появится на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов, 56.

«Это будет изолированное отделение с системой шлюзов. Оказание помощи больным с онкологическими диагнозами на базе учреждения будет продолжено», — заверили в комздраве.

Напомним, ранее сообщалось о возможном перепрофилировании под лечение COVID-19 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Эпидемия выявила нехватку коек для лечения заболевших. Предполагалось, что несколько петербургских федеральных медицинских учреждений на время пандемии будут перепрофилированы, в том числе и НМИЦ онкологии.

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Однако после многочисленных обращений онкобольных и их родственников, от данной идеи было решено отказаться.

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