Казань, , 12:13 — REGNUM Артисты, участвующие в акции «Мечты победителей» в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», исполнили желание 81-летней жительницы Татарии, являющейся «ребёнком войны», о концерте под её окнами. Об этом 7 мая рассказали журналистам в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

«В рамках нее (президентской платформы «Россия — страна возможностей») исполнилась мечта «ребенка войны» из Татарстана, 81-летней Лабутовой Нины Ивановны, которая мечтала о концерте во дворе своего дома», — говорится в сообщении.

Также в нём указывается, что концерт был приурочен всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» к 75-летию Победы в рамках акции «Мечты победителей».

Кроме этого, сообщается, что волонтёры совместно с театром русской песни «Ворожея» прибыли к дому 81-летней женщины и исполнили под окнами дома в селе Сеитово её любимые песни, так как женщина давно хотела послушать концерт народной русской музыки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края Владимир Солодов записал видео к 75-летию Победы Советского Союза над нацизмом, на котором он совместно со студентами Камчатского колледжа искусств исполняет известную песню композитора Анатолия Новикова на стихи поэта-песенника Льва Ошанина «Эх, дороги…».