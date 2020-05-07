Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Уроженка Орловской области Елена Наумовна Горбачёва в 16-летнем возрасте ушла на фронт. Будучи медсестрой, боролась за жизни красноармейцев. В составе 1-го Украинского фронта сражалась с немецко-фашистскими захватчиками за Курскую область, Украину, Польшу, Чехословакию. Елена Наумовна поражалась выдержке и силе воли боевых товарищей.

«Это была такая выносливость, ни с чем не сравнимая! Наши шли всегда с такой энергией, силой, хоть и мало их было по сравнению с немцами. И немцы не выносили этого, бросали все и бежали. Иногда тяжелораненого перевязываешь, а он просится обратно в бой. Наши солдаты проявляли выдержку и волю. Я училась у них этим качествам. Они мне потом по жизни всегда помогали во всех ситуациях», — вспоминает фронтовичка.

Сегодня 95-летний ветеран проживает в Ростове-на-Дону. С юбилеем, который Елена Наумовна отметила 6 мая, её поздравили военные артисты.

ИА REGNUM напоминает, что в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области действовало более 300 военных госпиталей. Свыше 10 тыс. врачей и медсестер было мобилизовано на фронт.

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