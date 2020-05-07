Сеул, , 12:18 — REGNUM Из Танзании в Южную Корею вернутся более 100 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Танзании.

По их словам, 7 мая 119 южнокорейцев вылетели из Дар-эс-Салама самолётом катарской авиакомпании Qatar Airways в Доху (Катар). Известно, что там граждане Южной Кореи пересядут на другой самолёт и прибудут в международный аэропорт Инчхон 8 мая.

Отмечается, что на борту самолёта, выполняющего рейс Дар-эс-Салам — Доха, также находятся граждане Японии, США, Канады, Великобритании, Китая и Филиппин.

Напомним, что в настоящее время в Танзании выявили 480 случаев заражения коронавирусом.