Москва, 7 мая 2020, 12:10 — REGNUM Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов для граждан России до 15 мая, об этом сообщили в ведомстве.
Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Стамбула (Турция), Тель-Авива (Израиль), Аликанте (Испания), Бангкока (Таиланд), Денпасара (Индонезия), Гоа (Индия), Нью-Йорка (США), Анталии (Турция) и Хошимина (Вьетнам).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало расписание вывозных рейсов на период с 10 по 15 мая.
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