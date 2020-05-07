Калуга, , 12:12 — REGNUM 79 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 7 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 1564 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. 1378 человек находятся на лечении. 173 человек выздоровели, 13 летальных случая. На обсервации — 43 человека, из них 16 детей. На амбулаторном наблюдении находятся 1486 человек. Сняты с наблюдения 3117 человек.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (353), в Обнинске (211), в Боровском районе (174), в Малоярославецком районе (154) и в Думиничском районе (83).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области умер 53-летний пациент с COVID-19