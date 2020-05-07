Москва, , 12:54 — REGNUM Большинство жителей России (75%) внимательно следят за информацией о коронавирусе, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Каждый пятый (20%) наблюдает за информацией о коронавирусе не очень внимательно. Совсем не интересуются 4% опрошенных.

При этом 41% респондентов считают, что население России недооценивает угрозу эпидемии коронавируса. 30% полагают, что граждане оценивает ситуацию объективно, 9% — преувеличивают.

В опросах 3−5 апреля 2020 года по телефону прияли участие 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство граждан РФ (57%) читают, что после пандемии коронавируса мир в целом останется прежним.

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