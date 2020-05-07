Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 12:03 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 7 мая, скончался ещё один пациент, который получал лечение от коронавирусной инфекции. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, умершая 60-летняя женщина являлась жительницей Акбулака. Напомним, райцентр закрыт на карантин. Согласно данным карты распространения COVID-19, в Акбулаке на 7 мая выявлено 63 случая заражения коронавирусом.

У пациентки выявили пневмонию. Лечение она получала в COVID-центре.

Глава регионального минздрава выразила соболезнование родным и близким скончавшейся женщины и заверила, что врачи сделали все, что от них зависело. Около четырех суток пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Оренбургские врачи согласовывали лечение с федеральным центром.

По словам Савиновой, в Оренбуржье нарастает число «тяжелых» пациентов. На 7 мая состояние 24 человек оценивается как тяжелое.

В регионе на сегодняшний день зафиксировано пять летальных исходов пациентов с COVID-19.

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