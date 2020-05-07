Москва, , 12:03 — REGNUM Тридцатиградусная жара, которая продержится целую неделю, ожидается сразу в нескольких регионах России. Об этом 7 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он уточнил, что аномально жаркая погода ожидается в Уральском федеральном округе и Западной Сибири — Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Здесь столбики термометров поднимутся до отметки выше +25 °С, что больше нормы на семь — десять градусов.

«Ближе к 10−11 мая очень высокая температура, около 30 градусов, в Омской и Томской областях», — приводит ТАСС слова синоптика.

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Вильфанд добавил, что аномально высокие температуры в этих регионах сохранятся в ближайшие пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росгидромета и согласно прогнозам иностранных синоптиков, лето 2020 года может быть одним из самых жарких за всю историю наблюдений.