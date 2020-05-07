Белгород, , 12:05 — REGNUM Из-за введения ограничений в период распространения коронавируса на 30% сократилось количество доноров крови в Центре крови Белгородской области. Тем не менее, перебоев с поставками компонентов крови в лечебные организации нет, сообщили 7 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Центр продолжает принимать доноров. Однако из-за угрозы распространения коронавируса к сдаче крови пока не допускаются лица старше 60 лет или те, кто контактировал с носителями вируса, посещал эндемичные районы. Также отменены все выездные мероприятия на предприятия. До введения ограничений Центр принимал более 100 человек ежедневно, сейчас — около 70. Недостаток компенсируется благодаря постоянному обмену компонентами с отделами заготовки крови из Старого Оскола, Губкина и Нового Оскола.

«Мы по-прежнему полностью обеспечиваем компонентами крови все медорганизации районов и Белгорода. Дефицита компонентов крови не возникнет. Ещё до начала пандемии в Центре был создан и постоянно поддерживается десятидневный запас. Поэтому даже если доноры перестанут приходить совсем, в течение десяти дней поставки крови будут проходить по всей области в прежнем объёме», — пояснил главный врач Центра крови Белгородской области Андрей Желтобрюх.

Сдать кровь сейчас можно только по предварительной записи. Для доноров в Центре организован санпропусник.