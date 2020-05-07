Белгород, 7 мая 2020, 12:05 — REGNUM Из-за введения ограничений в период распространения коронавируса на 30% сократилось количество доноров крови в Центре крови Белгородской области. Тем не менее, перебоев с поставками компонентов крови в лечебные организации нет, сообщили 7 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Центр продолжает принимать доноров. Однако из-за угрозы распространения коронавируса к сдаче крови пока не допускаются лица старше 60 лет или те, кто контактировал с носителями вируса, посещал эндемичные районы. Также отменены все выездные мероприятия на предприятия. До введения ограничений Центр принимал более 100 человек ежедневно, сейчас — около 70. Недостаток компенсируется благодаря постоянному обмену компонентами с отделами заготовки крови из Старого Оскола, Губкина и Нового Оскола.
Сдать кровь сейчас можно только по предварительной записи. Для доноров в Центре организован санпропусник.