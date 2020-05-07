Москва, , 12:07 — REGNUM Оскорбительные манипуляции в адрес 9 мая импортируются в российский сегмент социальных сетей из иностранных источников. Об этом 7 мая заявил директор аналитического департамента компании, проводившей соответствующее исследование Артем Курицын на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, авторами работы были исследованы все социальные медиа, блоги, форумы, СМИ, которые есть на русском языке. Период исследования — с 2014 по конец марта 2020 года. За весь период по всем темам исследования было опубликовано более 4,7 млн сообщений, которые были опубликованы более 1,3 млн авторов. Количество просмотров этого контента исчисляется сотнями миллионов, подчеркнул Курицын.

«Был факт импорта повестки. Термин «победобесие» — неологизм. Его нет в словарях. Обратите внимание, что с 2014 года по 2020 наблюдается линейный рост сообщений — с каждым годом всё больше. Сам по себе термин «победобесие» разрушает само восприятие праздника Дня Победы. Что касается географии авторов, которые распространяют это сообщение, если в первом периоде украинских авторов было больше, чем российских, то во втором российских стало больше. Но географию автора мы определяем только по тому, что написано в аккаунте. Само зарождение термина «победобесие» происходило вне сегмента российских социальных сетей и потом было импортировано к нам», — заявил Курицын.

Также он отметил, что данное оскорбление в адрес Дня Победы живет столько, сколько ни один самый популярный мем в сети Интернет. Причём распространение этого неологизма растёт на протяжении нескольких лет. Это, в свою очередь, говорит о его искусственном внедрении в российском сегменте социальных сетей.

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