Саранск, , 11:57 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 7 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений составило 1018 случаев, сообщает оперативный штаб России.

По данным регионального штаба, наиболее значительное число новых случаев заражения выявлено в Ардатовском районе, Саранске и Рузаевском районе. Также новые случаи выявлены в Теньгушевском, Ичалковском, Ельниковском, Большеберезниковском районах.

В числе новых заражений 13 случаев выявлены у граждан старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии лечением пациентов с коронавирусом в настоящее время занимаются 15 медицинских организаций республики. Для граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией подготовлено 988 коек. При этом сейчас 923 койки уже заняты.

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