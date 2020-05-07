Москва, , 11:55 — REGNUM Существует несколько основных блоков пропагандистских шаблонов, при помощи которых против Дня Победы идёт информационная война. Об этом 7 мая заявил директор аналитического департамента компании, проводившей соответствующее исследование, Артем Курицын на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в рамках исследования было решено изучить, как происходит процесс распространения манипуляций, лживых фактов о Великой Отечественной войне в социальных медиа. Было выбрано несколько больших тем манипуляции и фальсификации.

«Мы решили исследовать распространение термина «победобесие». Он появился, по нашим данным, в 2005 году, однако масштабное распространение началось в 2014 году. Следующий аспект «нам нечем гордиться». В рамках него рассказывают, что День Победы — не повод для гордости. Следующий блок — отождествление коммунизма и фашизма, когда коммунизм и фашизм ставятся на один уровень. Следующий блок — обвинение СССР в начале войны. Ещё один блок — обвинение СССР и России в оккупации», — сказал Курицын.

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