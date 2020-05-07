Москва, , 11:51 — REGNUM Российская Федерация обошла Германию и Франция по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Так, на первом месте находятся США (1 228 609 случаев), далее идут Испания (220 325), Италия (214 457), Великобритания (202 359), Россия (177 160), Франция (174 224) и Германия (168 162).

Всего в мире выявлено 3 754 650 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных SARS-CoV2, умерли 263 861 человек. Выздоровели — 1 246 184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за весь период пандемии достигло 177 160 случаев, за последние сутки — 11 231. Смертность от новой коронавирусной инфекции на территории страны составляет 0,93%.

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